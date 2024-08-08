Названа причина попытки ВСУ захватить Суджу

Цель вылазки ВСУ заключалась в том, чтобы захватить ряд населенных пунктов в Курской области и затем выйти к Курской АЭС, предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

ВСУ во вторник, 6 августа, предприняли попытку прорваться в Курскую область. Российские военные остановили противника. В ходе боевых действий Киев потерял свыше 600 солдат, более 80 единиц бронетехники.

Юшков отметил, что «Газпром», несмотря на боевые действия в регионе, продолжает подавать газ для Европы транзитом через Украину на приграничную ГИС «Суджа».

Это означает, отметил эксперт, что станция по-прежнему работает, что она технически исправна, и что принципиального решения остановить прокачку по данному маршруту нет.

По его мнению, пытаясь прорваться к Судже, «Киев ставил совсем иную цель — занять российскую территорию, прорваться в дальнейшем к АЭС в Курской области, чтобы усилить свои довольно вялые переговорные позиции для торга с Москвой».

В частности, констатировал Юшков, если бы ВСУ удалось захватить КуАЭС, то Киев попытался бы обменять ее на Запорожскую АЭС, шесть энергоблоков которой очень нужны Украине.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что украинские военные стремятся любой ценой дойти до Курской АЭС в Курчатове.

По его мнению, эта попытка окажется фатальной для солдат ВСУ: российские военные активно уничтожают колонны украинских формирований.