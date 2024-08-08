В Сирии назвали цель атаки на военкора Поддубного

Покушение ВСУ на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нацелено в основном на сокрытие правды от украинцев, предположил заместитель министра информации Сирии Ахмад Дауа. Об этом пишет РИА «Новости».

В среду, 7 августа, по автомобилю Поддубного ударил украинский дрон. Журналист получил серьезные ожоги, был госпитализирован в московскую клинику. Врачи после осмотра назвали его состояние «тяжелым, но условно стабильным».

«Задачи журналиста изначально — это рассказать правду и довести ее до общественного мнения. Поэтому покушение на журналиста Поддубного нацелено на сокрытие этой правды и недопущение ее донесения прежде всего до украинского общества и только потом до российского», — отметил замминистра.

В частности, уточнил чиновник, Киев стремится скрыть свои военные преступления в отношении мирных жителей российских населенных пунктов.

Международные организации, констатировал Дауа, должны осудить покушения на Поддубного и других журналистов.

Напомним, что в 2022 - 2024 годах пострадали многие известные российские журналисты. Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве СВУ в кафе, писатель Захар Прилепин подорвался на установленной на трассе мине, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов был ранен в ногу под Донецком.