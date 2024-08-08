В России рассказали о природе слухов про гибель Поддубного

Автомобиль российского военного корреспондента Евгения Поддубного был атакован дроном-камикадзе, в результате чего машина перевернулась и упала в кювет, сообщил военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц. По его словам, когда журналисты подъехали почти к въездному кольцу в городе, услышали звуки автоматной стрельбы.

Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего — дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу — наши бойцы пытались его сбить. Вероятно, съемочную группу «срисовал» сверху дрон-разведчик и навел на нее FPV. Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля, — сказал Коц.

Военкор добавил, загоревшийся автомобиль перевернулся и остановился в кустах. В итоге с трудом удалось открыть двери, так как внедорожник горел внутри. Коц сообщил, что после этого посетил своего коллегу в курской больнице.

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Депутат Госдумы Михаил Делягин, заявивший вчера о смерти военкора Евгений Поддубного, принес извинения. В своем Telegram-канале он объяснил ситуацию.

Напомним, что вечером 7 августа Делягин в своем Telegram-канале со ссылкой на источники заявил, что Поддубный погиб. После он исправил публикацию, призвав дождаться официального подтверждения. Позднее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что военкор получил ранения, но выжил и находится в больнице.

«Я совершил непростительную вещь. Я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», — сказал Делягин в видеообращении.

По словам депутата, он получил эту информацию от человека, «которому он доверяет». Политик отметил, что испугался после этого и написал о произошедшем с указанием, что «это сообщают». Сейчас Делягин испытывает облегчение, поскольку Поддубный жив.

«В данном случае я виноват, и я постараюсь в своей жизни эту вину загладить», — подчеркнул он.

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Военкор ВГТРК Александр Сладков прокомментировал покушение на своего коллегу Евгения Поддубного в Курской области.

Он пожелал журналисту выздоровления, назвав его необычным, позитивным, положительным, умным и профессиональным человеком.

"Мы его любим. Мы его ждем в нашем строю. <...> Я рад, что я говорю это не на поминках, а во здравие", – написал Сладков в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне день был особенно тяжелым, когда сказали, что Поддубный погиб. Он подчеркнул, что такую информацию подтвердили многие источники. Уже после этого начали поступать сообщения, что военкор выжил.

"Не всякому человеку выдается побывать на собственных поминках. И не всякий это выдержит. Женя выдержит. Почитает, сколько знакомых и незнакомых людей восприняли трагичную информацию близко к сердцу. Даже представить себе не могу, как тяжело было супруге и маме. Но теперь спасибо тебе, Господи, впереди не мрак прощания, а постепенное выздоровление", – добавил Сладков.

В заключение он отметил, что ранения и гибель – это все иллюстрация того, что репортеры все правильно делают, – они находятся именно там, где положено находиться, то есть в самых острых местах.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением привлечь к ответственности тех, кто "слил" в интернет неверные "инсайды" относительно жизни и здоровья военного корреспондента Евгения Поддубного. Своей инициативой Хамзаев поделился в беседе с РИА Новости.

"Я предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть "инсайды" вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного", - подчеркнул он.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона.

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Директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный находится тяжелом состоянии. Его слова передает РИА Новости.

По словам Петрикова, Поддубный стабилен, дышит самостоятельно.

"Окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей: офтальмологи, и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма", - поделился глава "Склифа".

Петриков отметил, что сейчас сложно назвать процент глубоких ожогов, это станет понятно в течение нескольких дней после травмы.

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Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что повреждений головного мозга у военкора ВГТРК Евгения Поддубного нет.

«Повреждений головного мозга нет, он находится в сознании, все прилично по движению, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно», — цитирует его РИА Новости.

Также он назвал ситуацию с ожоговой травмой «динамичной историей».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, заявила, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание.

«Уверены, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

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