Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон расширить программу обучения украинских пилотов F-16 в США. Lenta.ru

«Президент отметил важность получения дополнительных средств ПВО <...>, а также потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США», - сообщается на сайте Зеленского. ТАСС

4 августа Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются. Газета.Ru