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Системы ПВО за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 75 беспилотников ВСУ.

Раскрыто число уничтоженных за ночь БПЛА над регионами РФ
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Севастополе над акваторией уничтожены три БПЛА и три безэкипажных катера

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Липецкой, Курской, Брянской, Воронежской и Орловской областями. Ещё несколько БПЛА сбили над Крымом и акваторией Чёрного моря.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ.

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