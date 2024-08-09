Раскрыто число уничтоженных за ночь БПЛА над регионами РФ

Системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 75 беспилотников ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Севастополе над акваторией уничтожены три БПЛА и три безэкипажных катера

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Липецкой, Курской, Брянской, Воронежской и Орловской областями. Ещё несколько БПЛА сбили над Крымом и акваторией Чёрного моря.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ.