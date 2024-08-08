Проблем с тем, что ВСУ могут использовать переданное Германией Украине вооружение, в том числе танки, на территории России, нет. Об этом в беседе с медиагруппой Funke заявил глава комитета бундестага по обороне Маркус Фабер. Газета.Ru

«С передачей [танков] Украине это украинское оружие, что касается любой техники, в том числе Leopard 2», - заявил депутат медиагруппе Funke. Фабер утверждал, что якобы «территория обеих государств (России и Украины - прим. ТАСС) является зоной боевых действий». «Применение оружия соотносится с положениями международного права», - считает он. ТАСС

Ранее в Евросоюзе заявили, что действия ВСУ в Курской области не повлияют на поддержку Киева. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что позиция объединения по поддержке Украины и ее военных усилий определена рядом решений Европейского совета и остается неизменной с февраля 2022 года. Парламентская газета