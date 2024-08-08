Военный эксперт рассказал, какой регион РФ может быть атакован после Курска

Вооруженные силы Украины могут вновь попытаться совершить наступление на Белгородскую область, допустил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что еще два года назад говорил о необходимости создать санитарные зоны на различных территориях.

Надо быть готовыми ко всему, полностью исключать вероятность нового наступления я бы не стал. Я еще два года назад говорил о необходимости создания санитарной зоны на различных территориях — в Курской, Брянской областях. Но у нас это не входит в зону СВО, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, после событий в Курской области должны быть сделаны выводы и приняты меры, чтобы не допустить очередной попытки проникновения в Белгородскую область. Он считает, что необходимо сосредоточить ресурсы и перебросить войска, если это потребуется.

В Германии прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Эксперт допустил, что происходящее на российском приграничье является ответом на наступление ВС РФ на Харьковском направлении. Он обратил внимание, что Украина пытается составить конкуренцию России даже в Африке, поэтому к ситуации стоит отнестись серьезно.

На Белгородскую область ВСУ уже наступали. Сейчас сообщения о новом наступлении, как и о многом другом, будут и дальше появляться. Вплоть до того, что они наступают на Антарктиду. Они, в частности, ведут информационную войну, об этом нельзя забывать, — добавил Дандыкин.

Движение «Армия защитников Отечества» ранее обратилась с заявлением в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой «строго наказать» бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, отправив его в Курскую область. Руководитель организации Иван Отраковский объяснил, что военачальник является опытным и грамотным воином, который может принести пользу в зоне вторжения ВСУ.