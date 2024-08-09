Найдено применение боевым талантам генерала Суровикина

Российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале высказал предложение направить генералов Суровикина и Попова в зону боевых действий в Курской области. Об этом сообщили на сайте издания «Сиб.фм».

По мнению Маркова, такое решение станет "строгим наказанием" для генералов.

Напомним, что в последнее время имя генерала Суровикина связывают с событиями, связанными с ЧВК "Вагнер". Некоторые источники утверждают, что он был осведомлен о планах "оркестра" по организации мятежа и, возможно, даже оказывал им поддержку. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Песков заявил, что ему ничего неизвестно по теме Суровикина

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что захоронения бойцов ЧВК "Вагнер" будут облагорожены.