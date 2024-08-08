$85.95+0.7993.84+0.82
Почта

В Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта. Об этом пишут в своей статье обозреватели газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов. Газета.Ru

«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в войне. В последнее время украинцы испытывали серьезные проблемы при обороне фронта. На нескольких участках россияне добиваются медленных, но стабильных успехов», - говорится в материале. Как отмечают обозреватели Bild, «прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается экспертами как «слишком запоздалое». ТАСС

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Деловая газета «Взгляд»

В мире
Военные новости
Видео
Обзор медиа