Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта. Об этом пишут в своей статье обозреватели газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов. Газета.Ru

«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в войне. В последнее время украинцы испытывали серьезные проблемы при обороне фронта. На нескольких участках россияне добиваются медленных, но стабильных успехов», - говорится в материале. Как отмечают обозреватели Bild, «прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается экспертами как «слишком запоздалое». ТАСС

Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Деловая газета «Взгляд»