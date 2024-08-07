Танкисты прошли подготовку на полигоне в Ленобласти

На полигоне в Ленинградской области обкатывают молодые экипажи танков Т-90. Добровольцы проходят интенсивный курс подготовки. Работают по мишеням на дистанции в два километра. С добровольцами пообщался корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Механик-водитель танка Мурад по образованию - ландшафтный дизайнер, а наводчик-оператор Вадим - автомеханик. Оба заключили контракт по примеру старших братьев, своих мам просто поставили перед фактом.

«Моя задача - показать себя, доказать себе, что я тоже могу поехать и сделать, как другие люди это делают уже. Отвоевать, приехать. Для своей гордости, чтобы семья гордилась», - объясняет механик-водитель танка Т-90М Мурад Раджабов.

Сегодня задача экипажей - поразить три типа мишеней на расстоянии до двух километров. Танки ведут огонь из пулемета и из основного орудия, вся стрельба идет в движении.

«Мы с братом вдвоем подписали контракты, потому что отец воюет, и мы решили подписать. Мы живем на границе, как-то неправильно будет, нас обстреливают, а мы типа на гражданке спокойно живем. Решили защищать дом», - говорит наводчик-оператор танка Т-90М Вадим Бурцев.

Интенсивный курс боевой подготовки танкистов-добровольцев занимает около месяца, опытные инструкторы обучают их, используя опыт СВО, добиваясь максимальной динамики управления современной машиной. После каждого заезда обязательный разбор.

Боевой опыт пока есть только у командира танка - лейтенанта Артура Потапова. На специальную военную операцию он пошел добровольцем, полгода воевал в пехоте, а восстановившись после ранения, попросился в танковый полк.

«Приходится только с личного опыта передавать, на опыте своих товарищей, чтоб было понимание хотя бы общей картины того, куда они едут и зачем. В первую очередь - победить, по другому быть не может. Только за этим едем», - рассказывает командир танковой роты Артур Потапов.

Снарядов на подготовку добровольцев никто не жалеет. Им еще предстоит научиться взаимозаменяемости, чтобы каждый член экипажа в боевых условиях мог занять место товарища. Молодые танкисты Бурцев и Раджабов пока называют своего командира на «Вы», но они уже стали друзьями, и морально их экипаж готов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.