Многие среди украинских военных недовольны атакой ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил в своем подкасте заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на собственные источники.

"Я слышу много скепсиса и много критики от источников, с которыми я говорил", - рассказал он. По его словам, "многие в военных кругах [Украины] говорят: "Как может быть такое, что там мы проводим такое большое наступление, но у нас огромные проблемы в Донбассе. Там мы нуждаемся в оружии, боеприпасах и, прежде всего, в людях".

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"Одна из самых больших проблем Украины сейчас заключается в том, что на определенных участках фронта ей не хватает солдат. Поэтому военные, с которыми я говорю, удивляются тому, что там [в Курской области] проводят наступление", - отметил Ронцхаймер.

Он указал на то, что другой вопрос, который многие задают: "Как долго оно продлится".

"Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, тот ли это регион, который можно действительно долго удерживать. Как будет с логистикой, есть ли возможности снабжать солдат там, поставлять им амуницию", - сказал Ронцхаймер.

Как считает замглавреда Bild, ВСУ не смогут удерживать занятые районы "недели или месяцы".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, группировка "Север" совместно с органами ФСБ России пресекла продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах. Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 940 военнослужащих и не менее 100 единиц бронетехники.