Истребители F-16 заметили над Херсонской областью

Истребители F-16 впервые заметили над территорией Каховского округа Херсонской области. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава округа Павел Филипчук в социальных сетях.

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Он призвал каховчан не пугаться самолетов. По мнению Филипчука, маневры совершаются с целью посеять панику и подавить веру в победу.

«Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», — написал Филипчук.

В Кремле отреагировали на поставку первой партии американских F-16 Украине

Напомним, что о доставке первой партии американских многоцелевых истребителей F-16 СМИ заявили 31 июля. 4 августа это подтвердил и Владимир Зеленский — в соцсетях он разметил видео, на котором выступает перед летчиками на фоне самолетов.

Журнал The Economist сообщал, что Киеву передали 10 истребителей, а к концу года их число возрастет до 20. В общей сложности украинские власти могут рассчитывать на получение 79 F-16, большую часть которых будут передавать поэтапно в течение 2025 года.