Назван город в Курской области, куда ВСУ хотят прорваться любой ценой

Вооруженные силы Украины хотят любой ценой дойти до Курской АЭС в Курчатове, считает военный эксперт Алексей Суконкин. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что это вряд ли удастся, так как в Льгове должна быть линия обороны. По мнению эксперта, ВС России на данный момент уничтожают все колонны ВСУ.

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Очевидно, что главной целью нападения ВСУ на Курскую область стала Курская АЭС в Курчатове, но они не дойдут до нее. Есть город Льгов, где, предположу, есть линия обороны. Сейчас главное понять, где ВСУ находятся, где передний край, очертить линию боевого соприкосновения. ВС РФ, уверен, уничтожают все колонны ВСУ, пытающиеся двигаться. Для Украины это тяжелая ситуация, их отсекают от тылов, — пояснил Суконкин.

Эксперт уточнил, что ВСУ смогли накопить серьезные силы в районе Суджи, но войска нужно постоянно снабжать и эвакуировать раненых. По его мнению, ВСУ не смогут долго продержаться таким образом. Он отметил, что ресурсы российской армии несоизмеримы. Суконкин допустил, что две бригады ВСУ могли зайти на территорию РФ, четыре находятся на удалении 20-30 км от госграницы, а еще восемь готовятся начать боевые действия в любой момент.

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Для ВСУ очень тяжелая ситуация. Ресурсы России несоизмеримы, Киев пошел ва-банк, они сделают все, чтобы хотя бы рота дошла до Курчатова. Авиация ВС РФ работает на износ: вертолеты, бомбардировщики, — добавил эксперт.

Заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский ранее заявил, что ВСУ совершили ошибку, выбрав для своей атаки Курскую область. По его оценкам, противник не сможет закрепиться и создать эшелонированную оборону из-за укрепления линии фронта на этом участке.