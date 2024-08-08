В России назвали возможные сроки начала переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут начаться осенью, когда Запад попытается их инициировать. Такие возможные сроки начала диалога назвал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Lenta.ru

По его мнению, западные страны уже сейчас «выдыхаются» в обеспечении поддержки Киеву на поле боя, поэтому «чувствуют», что могут потерять все «постукраинское пространство». Газета.Ru

В начале августа Владимир Зеленский говорил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. ТАСС