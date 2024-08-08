ВС РФ впервые уничтожили бронетранспортер Spartan

В Минобороны РФ впервые сообщили об уничтожении британского бронетранспортера Spartan. Информацию о потерях ВСУ за минувшие сутки ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, — сказано в сообщении Минобороны.

Также среди потерь ВСУ за минувшие сутки — 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

До этого Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбами ФАБ-500 по военной технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Атаку провели экипажи Су-34 ВКС России. Там также отметили, что бомбы обладают универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Утром 8 августа в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь российские военнослужащие сбили 16 беспилотников в двух регионах страны. Так, дроны ликвидировали в небе над Белгородской и Курской областями. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российская противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников и пять ракет ВСУ над регионом. Он призвал жителей не трогать обломки аппаратов, а также сообщить о находке в спецслужбы.