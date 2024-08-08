Генерала Попова призвали «выслать» на бои в Курскую область

Организация "Армия защитников Отечества" обратилась с заявлением в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой "строго наказать" бывшего командующего58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова, отправив его в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Руководитель организации Иван Отраковский рассказал каналу, что Попов является опытным и грамотным солдатом, командуя 58-й армией, он остановил продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

По мнению Отраковского, неправильно Попову сидеть под домашним арестом, когда у него такой боевой опыт и, когда у российской границы не тихо.

"Крайне глупая и недальновидная идея. Поэтому и просят ужесточить меру, снять с генерала браслет и отправить его к своим в Курскую область, где Попова очень ждут и крайне рады будут видеть", - заявил общественник.

Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд перевел генерала под домашний арест. Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявила, что согласна с изменением меры пресечения, однако считает несправедливым продление срока домашнего ареста.

7 августа Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу Ивана Попова на решение поместить его под домашний арест.