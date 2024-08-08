ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России поразили цеха сборки вражеских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает МО РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

В сводке российского оборонного ведомства о проведении специальной военной операции также сказано о поражении живой силы и военной техники противника в 164 районах.

Кроме того, отличились силы ПВО. В течение суток удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, 12 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 80 беспилотников ВСУ, в том числе 21 вне зоны спецоперации.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» вместе с органами ФСБ России не допустили продвижения ВСУ в Курской области. В районах, граничащих с Украиной, продолжается ликвидация киевских формирований. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 400 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.