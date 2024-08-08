Минобороны России заявило о поражении украинского МиГ-29

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие за минувшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции», - сказали там. ТАСС

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 также нанесли удары бомбами ФАБ-500 по технике ВСУ в Курской области. RT на русском