Су-34 уничтожили ударами ФАБ-500 бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские истребители Су-34 уничтожили ударами авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также ведомство опубликовало кадры уничтожения украинской техники.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили удары авиационными средствами поражения по военной технике подразделений ВСУ. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сказали там.