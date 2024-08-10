Су-34 ударил по силам ВСУ в Курской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [России] нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

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По данным военного ведомства, удар наносился по разведанным целям объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.