ВС РФ накрыли огнем из минометов опорники ВСУ в зоне СВО

Расчеты кочующих 120-мм минометов группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Удары наносятся по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ по информации, которую передала разведка. Расчеты минометов создали сеть укрытых огневых точек, что позволило сократить время свертывания и нанесения огневого поражения.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. Ведение огня корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы.

Данные объективного контроля с разведывательного дрона подтвердили уничтожение объектов. Расстояние до целей превышало два километра. Отстрелявшись, расчеты замаскировали орудия и ушли в укрытие.

В Минобороны пишут, что подобная боевая работа ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно - в основном бронированные пикапы, автомобили, расчеты БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.