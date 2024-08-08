Вооруженные силы Украины в Курской области отправили технику без защиты на уничтожение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсетях.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением украинской техники в приграничье. По словам журналиста, в очередной раз бронемашины «без надлежащей противовоздушной защиты» стали жертвой российских беспилотников камикадзе, пройдя всего 4 километра.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Продвижение врага по российской территории остановили.

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Пресс-служба Минобороны РФ 8 августа сообщила, что в общей сложности с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Наносятся удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.