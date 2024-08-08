Обстановка в Судже утром 8 августа: кто контролирует, где бои, прогнозы

В настоящий момент линия фронта в Курской области проходит в том числе через районный центр Суджу, пишет военный корреспондент Юрий Котенок. Какие еще последние новости об остановке в городе известны?

Что сейчас происходит в Судже, кто контролирует город

По данным Юрия Котенка, большую часть города заняли ВСУ, которые пригнали в город достаточно много военной техники.

«Сосредоточение противника — в районе вокзала. В Судже активны танки противника. Задача переброшенных в регион подкреплений — деблокада райцентра, выявление и уничтожение сил и средств противника. Имеют место хаос, т. н. туман войны. Работы чрезвычайно много. Все только начинается», — сообщает военкор.

Он отметил, что российские военные поразили украинский танк в Судже.

«В районе н. п. Суджа поражен танк противника с треугольником на броне. Населенный пункт в настоящее время под контролем противника. Кстати, транспорт военкора Евгения Поддубного, получившего ранение вчера, был встречен стрелковым огнем и FPV-дронами именно при подъезде на восточной окраине Суджи», — рассказал Котенок.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» также сообщают, что ВСУ заняли западную часть Суджи.

«Украинские формирования заняли западную половину Суджи. На текущий момент линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — он представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа. При этом с российской стороны обороняют данный участок в том числе и отряды местного ополчения, на плечи которых возложили задачу по недопущению проникновения подразделений ВСУ в восточную часть города. Следующая линия обороны российских бойцов проходит по железнодорожным путям», — пишет канал.

Военный журналист, обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин в своем Telegram-канале заявил, что ВС РФ подтягивают резервы к Курской АЭС, но ВСУ закрепляются в Суджанском районе.

«Мы подтягиваем резервы, в первую очередь к АЭС. В это время враг закрепляется в населенных пунктах Суджанского района. В окрестностях Суджи и Коренево идут бои. Коренево — небольшой рабочий поселок с важной транспортной ролью (ж/д станция и перекрестки автотрасс)», — рассказал он.

Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с NEWS.ru сообщил, что бои в курском приграничье продолжаются.

«У меня есть отрывочные данные по Курской области, потому что моя бригада, которой я непосредственно командую, работает на другом участке фронта, тоже весьма сложном. Я не располагаю возможностью говорить подробно, но я понимаю, что пока противник окончательно за границу РФ, за границу Курской области еще не выдавлен. Бои продолжаются», — пояснил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что говорят эксперты о действиях ВСУ в Курской области

Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Украина сейчас хочет спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия, но Москва не поддастся на подобные провокации.

«Не стоит открывать ящик Пандоры, ведь именно этого хотят на Западе и в НАТО. Они как раз и хотят, чтобы мы такое оружие применили, чтобы потом обвинить нас в развязывании ядерной войны. Нам и обычного оружия хватает. Наш президент сказал, что важно не только добиться целей СВО, но и сберечь по максимуму жизни людей. Действовать надо по завету великого Суворова: „Воевать не числом, а умением“», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт полковник в запасе Михаил Ходаренок, заявил, что у ВСУ нет авиационной поддержки и сил для дальнейшего продвижения в границах РФ, поэтому ситуация скоро нормализуется.

Комментируя информацию о возможной мобилизации в стране на фоне действий ВСУ в Курской области, эксперт выразил уверенность в том, что ВС РФ располагают достаточным количеством ресурсов для нейтрализации угрозы со стороны украинских военных.