Войска получили танки с новой антидроновой защитой

Входящий в Ростех Омский завод транспортного машиностроения отправил в российскую армию танки Т-80БВМ с новой противодроновой защитой, сообщается в Teelgram-канале Омскрансмаша. Конструкция защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от ударов БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет.

Помимо этого, танки уходят с территории Омского завода транспортного машиностроения с дополнительным модулем защиты башни, который был впервые продемонстрирован в рамках форума «Армия-2023», — сказано в сообщении.

Версия Т-80БВМ стала самой современной моделью танка. Она поставляется с 2017 года. Газотурбинный двигатель обеспечивает высокие скоростные характеристики и маневренность. Сама боевая машина соответствует всем требованиям армии, а танкисты, по словам авторов статьи, хвалят «восьмидесятку» за надежность и боевую эффективность.

Ранее стало известно, что над Курской областью сбили шесть беспилотников и пять ракет Вооруженных сил Украины. Жителей призвали не приближаться к обломкам и не трогать их. Перед этим военные также перехватили семь украинских ракет в регионе.