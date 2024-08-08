Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют сил для того, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Первого канала.

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По его словам, ситуация на купянском направлении не изменилась. Все поселки, которые ранее перешли под контроль России, сейчас удерживаются. Также Вооруженные силы (ВС) России контролируют часть дороги Купянск-Сватово.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о безуспешных попытках ВСУ контратаковать ВС России под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на штурмы украинское командование направляло малые маневренные группы, которые поддерживали артиллерия и бронетехника.

До этого Марочко рассказал о подрыве украинских военных на собственных минах. По его словам, ВСУ потеряли один БТР и около четверти личного состава.