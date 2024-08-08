Минобороны показало уничтожение украинской бронемашины «Казак» в Курской области

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили с помощью «Ланцета» в приграничном районе Курской области украинскую бронемашину «Казак». Минобороны показало видеоролик с операцией, соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На кадрах, распространенных ведомством, демонстрируется уничтожение военнослужащим-оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинской техники.

До этого в Минобороны заверили, что удалось пресечь попытки продвижения украинских войск в Курской области. В ведомстве пояснили, что оттеснить противника сумела группировка «Север» совместно с органами ФСБ России.

Ранее Вооруженные силы Украины потеряли в боестолкновениях до 400 бойцов, а также ряд бронетехники, в числе которых танк.