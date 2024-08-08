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В Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта. Об этом пишут в своей статье обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.

В Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область
© globallookpress.com
«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в войне... На нескольких участках россияне добиваются медленных, но стабильных успехов», — отмечается в материале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время отступают и теряют населенные пункты на разных направлениях, напомнили авторы.

При этом прибытие американских истребителей F-16 на Украину обозреватели назвали «слишком запоздалым».

8 августа журналист Рёпке писал, что ВСУ, предприняв атаку на территорию Курской области, отправили технику без какой-либо защиты на уничтожение. По его словам, украинские бронемашины попали под огонь российских беспилотников, продвинувшись всего на четыре километра.

В четверг командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что попытка прорыва в Курской области не сможет изменить исход специальной военной операции для ВСУ. Он отметил уверенность войск РФ в способности справиться с текущими вызовами на фронте, несмотря на трудности.

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