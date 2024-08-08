В Минобороны назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области

В Минобороны России заявили, что в общей сложности с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, передает ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Продвижение врага по российской территории остановили.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области