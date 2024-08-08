ВСУ начали применять химическое оружие

Украинская армия начала обрабатывать дроны-камикадзе химикатами, которые могут привести к серьезным ожогам и даже смерти, рассказал агентству РИА Новости сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал. Работающий на Артемовском направлении ссылается на сообщения своих коллег из других направлений.

Противник начал активно использовать химическое оружие. Дроны обрабатывают специальными веществами. Если он упадет где-нибудь, не сдетонировав, и кто-то попытается взять его в руки, то могут быть и химические ожоги, и отравление парами вплоть до летального исхода, — отметил он.

Военный не знает, является это общей практикой ВСУ или нововведением отдельных подразделений.

Ранее в Сети опубликовали снимок с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал автомобиль с военным корреспондентом Евгением Поддубным. На фотографии запечатлена движущаяся по дороге машина за несколько секунд до поражения беспилотником. БПЛА были самолетного типа.

Уром 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские военнослужащие сбили 16 беспилотников в двух регионах страны. Дроны ликвидировали в небе над Белгородской и Курской областями.