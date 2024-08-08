Врио замглавы Курской области оценил обстановку в регионе

Оперативная обстановка в Курской области на данный момент стабильная и контролируемая. Об этом заявил заместитель временно исполняющего обязанности главы региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас военные РФ ведут активные боевые действия на территории Суджанского района и оттесняют врага.

«С утра активно работают ВКС и российские Вооруженные силы, противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал Белостоцкий.

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Он добавил, что жители Суджанского района вывозились на бронированных машинах под прикрытием систем противовоздушной обороны и станций радиоэлектронной борьбы. Всех желающих на данный момент эвакуировали. Всего с обстреливаемых территорий вывели около 3 тысяч жителей. Развернуты 20 пунктов временного размещения.

Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. Как рассказывал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, подразделений численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории Суджанского района. Продвижение врага по российской территории удалось остановить.