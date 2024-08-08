В офисе Зеленского объяснили смысл наступления под Курском

Ситуация в Курской области позволит Киеву усилить переговорные позиции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он убежден, что действия военных в пределах границ РФ будут «пугать» россиян и ухудшат их отношение к президенту Владимиру Путину, пишет издание «Страна.ua».

Чиновник полагает, что вылазка украинских сил и атаки на приграничные территории РФ благотворно скажутся на шансах Киева повлиять на будущий процесс переговоров. Он считает, что украинские власти таким образом смогут «что-то дожать, получить».

Telegram-канал Readovka ранее написал, что российские военные ведут бой с отрядом ВСУ в селе Казачья Локня на севере от города Суджи в Курской области. По данным канала, столкновения с противником также ведутся на территории самой Суджи и под поселком городского типа Коренево. В Минобороны РФ данную информацию никак не комментировали.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Сладков до этого заявил, что украинские военные решили не пытаться взять под контроль Суджу по двум причинам. Он предположил, что ВСУ перейдут к этому этапу в темное время суток. Согласно другой версии журналиста, украинские солдаты ждут подкрепления.