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Кадры ударов по ВСУ в Курской области

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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях 
© РИА Новости
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью 
© РИА Новости
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью 
© РИА Новости
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях 
© РИА Новости

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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях 
© РИА Новости
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях 
© РИА Новости
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью 
© РИА Новости
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ
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Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ 
© РИА Новости

6 августа в Курской области начались масштабные боестолкновения с силами ВСУ. Согласно докладу начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину, операция на границе Курской области будет завершена разгромом противника. Об этом сообщает ТАСС.

Подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают наносить огневое поражение ВСУ в районах у российско-украинской границы, сказал он.

Сейчас по наступающим силами работают вертолеты Ка-52, оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", барражирующие боеприпасы "Ланцет", другие средства и вооружение.

Кадры поражения сил ВСУ у границы Курской области - в галере "Рамблера".