6 августа в Курской области начались масштабные боестолкновения с силами ВСУ. Согласно докладу начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину, операция на границе Курской области будет завершена разгромом противника. Об этом сообщает ТАСС.

Подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают наносить огневое поражение ВСУ в районах у российско-украинской границы, сказал он.

Сейчас по наступающим силами работают вертолеты Ка-52, оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", барражирующие боеприпасы "Ланцет", другие средства и вооружение.

Кадры поражения сил ВСУ у границы Курской области - в галере "Рамблера".