Появилась информация о столкновениях с ВСУ к северу от Суджи

Telegram-канал Readovka сообщил, что бой с отрядом ВСУ идет в селе Казачья Локня, находящимся к северу от города Суджи в Курской области. По данным канала, столкновения с противником также ведутся на территории самой Суджи и под поселком городского типа Коренево.

Издание сообщило об этом утром в четверг, 8 августа, со ссылкой на свои источники. В Минобороны РФ данную информацию никак не комментировали.

До этого военкор Александр Сладков заявил, что украинские военные решили не пытаться взять под контроль город Суджу в Курской области по двум причинам. Он предположил, что ВСУ перейдут к этому этапу в темное время суток. Согласно другой версии журналиста, украинские солдаты ждут подкрепления.

Тем временем военный репортер Евгений Поддубный заявил, что российские военнослужащие отсекают подкрепление ВСУ, которое может быть задействовано в атаках на населенные пункты рядом с границей Курской области. В районе боестолкновений, по его словам, работает российская группировка прикрытия госграницы.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

В связи с атакой ВСУ в Курской области с 7 августа ввели режим ЧС. Это необходимо для ликвидации последствий захода вражеских сил. Оперативный штаб на территории региона работает в круглосуточном режиме.