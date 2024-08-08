Появилось фото с дрона-камикадзе за миг до удара по машине Поддубного

Снимок с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал автомобиль с военным корреспондентом Евгением Поддубным, появился в Сети. На фотографии, которая распространилась в Telegram и была снята камерой дрона, запечатлена движущаяся по дороге машина за несколько секунд до поражения беспилотником.

Известно, что Поддубный был ранен, когда направлялся в Суджу Курской области. В эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии. У него сильные ожоги и серьезные травмы головы. Утром 8 августа военкор впервые вышел на связь. Его голосовое сообщение опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Журналист рассказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех за поддержку.

Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Звукооператор группы Станислав Еловский на соответствующий вопрос ответил, что «все ок».

Опубликованы первые слова военкора Поддубного из больницы

Тем временем СКР возбудил уголовное дело в связи с ранением Поддубного. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, расследование будут вести по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК).