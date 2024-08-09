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МЧС: угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города

Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города
© Global Look Press
"Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка", — говорится в сообщении.

В ночь на 9 августа ряд российских регионов подвергся атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили ракету "Нептун" украинских вооруженных сил над акваторией Черного моря. Вечером 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

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