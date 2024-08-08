Турция может включить российские С-400 в систему ПВО

Турция может включить приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы C-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Стальной купол». Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на мнения экспертов.

Утверждается, что «Стальной купол» является более комплексной системой по сравнению с израильским «Железным куполом». Тема ее создания обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Кроме стратегических целей она должна полностью обеспечить воздушную безопасность государства.

«"Стальной купол" также призван как можно быстрее уничтожать возможные угрозы за пределами территории страны. Таким образом, снижаются всевозможные потери и затраты. Время принятия решения ускоряется, а потери минимизируются», — пишет газета.

Аналитик по вопросам безопасности Туран Огуза считает, что ЗРК С-400 могут войти в «Стальной купол». Он отметил, что Турция имеет право использовать российские комплексы, поскольку это собственная национальная система безопасности страны.

Напомним, что РФ и Турция заключили первый контракт на поставку полкового комплекта С-400 в 2017 году. Его стоимость составила 2,5 млрд долларов. Поставки первого полка были выполнены в 2019 году.