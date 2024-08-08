Рогов сообщил о возможном покушении на главу МО Украины

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал о поступлении информации о покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Рогова.

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"В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно", - передал сообщение неназванного украинского блогера российский чиновник.

Подчеркивается, что информация нуждается в подтверждении.

До этого Умеров призвал партнеров закрыть небо над западной Украиной.

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Приход Умерова на пост главы МО Украины на смену Алексею Резникову охарактеризовался резким усилением активности военкомов в стране и затем разработкой нового закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы - паспорт и заграничный паспорт.