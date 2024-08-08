Военный корреспондент Александр Коц рассказал о том, как беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в машину Евгения Поддубного.

По его словам, они тогда выходили в эфир вблизи города Суджи. Коц отметил, что в ту сторону границы летела работать российская авиация, доносились звуки боя. Под вечер журналисты решили заехать в саму Суджу.

— Вдруг над машиной Поддубного раздался взрыв. Скорее всего, дрон-камикадзе. Машина покатилась в кювет. Внедорожник перевернулся и замер в кустах. Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу. Еле выломали двери — он полыхал изнутри, — передает слова Коца «Комсомольская правда».

Стало известно, что Поддубный находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Курскую область. Он получил сильный ожог, черепно-мозговую и лицевую травмы.

Опубликованы первые слова военкора Поддубного из больницы

При этом съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала Евгения Поддубного в Курской области, не пострадала при взрыве беспилотника ВСУ в его автомобиле. Выяснилось, что военкора направят в клинику в Москве для дальнейшего лечения.