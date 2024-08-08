Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских беспилотников типа "Баба Яга" в приграничном районе Курской области.

На кадрах показано уничтожение двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе.

Утром 8 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ночью в небе над регионом сбили шесть украинских дронов и пять ракет. На этом фоне он призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА и снарядов в случае их обнаружения, а также не прикасаться к ним. Утром 6 августа украинские военные предприняли попытку прорваться через границу и зайти в Курскую область. В частности, около 300 солдат ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Кроме того, на протяжении всего дня другие города и села подвергались массированным обстрелам.

По словам врио губернатора региона, натиск украинских бойцов сдерживали военные Вооруженных сил РФ и сотрудники Федеральной службы безопасности. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжалась всю ночь, подчеркнули в министерстве обороны страны.

7 августа начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что бойцам удалось остановить продвижение украинских войск вглубь российской территории. Как он сказал, всего в атаке приняли участие 1000 солдат ВСУ.