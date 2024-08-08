Марочко рассказал об атаках ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы Украины малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники в минувшие сутки попытались безуспешно контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что эти попытки не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено.

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В большей степени штурмы велись малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Все попытки вооруженных формирований Украины вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом, — сказал он.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ стали чаще сбрасывать замаскированные мины в районе Лисичанска в ЛНР. По его словам, украинские бойцы для этого используют беспилотники. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах и в других людных местах.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что август станет критическим месяцем в зоне СВО. Он считает, что российские силы могут взять Часов Яр, Липцы, Волчанск и выйти к Краматорску. По мнению военэксперта, украинская сторона в свою очередь попытается реализовать идею о контрнаступлении на Белгородскую область.