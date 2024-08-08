Спецоперация на Украине 8 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 августа 2024 года.

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Расчеты российских 120-миллиметровых минометов уничтожили взводные опорные пункты противника в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, минометчики совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции.

Военнослужащие навели минометы с использованием беспилотника, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь.

Группировка «Юг» нанесла поражение семи бригадам ВСУ, противник потерял до 520 бойцов

Российские бойцы за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

В результате противник потерял до 520 военных. Речь идёт о районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки.

Также были ликвидированы три автомобиля, 155-мм САУ «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Расчеты ударных FPV-дронов поразили БМП Bradley в тылу ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили БМП Bradley в тылу Вооруженных сил Украины в 8 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщает РИА Новости.

В ходе боевой работы расчет ударных беспилотников обнаружил вражескую бронемашину, прикрывающую подразделения ВСУ, и точным попаданием обездвижил ее, после чего артиллерийские расчеты нанесли по ней огневое поражение.

Таким образом, была сорвана очередная попытка украинских войск произвести ротацию на направлении.