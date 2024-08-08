Мобилизация: последние новости на сегодня 8 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 августа 2024, в материале «Рамблера».

В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение главе Минобороны Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию России, сообщает РИА Новости.

Речь идет, например, о Курской и Белгородской областях.

Отмечается, что работа ведется в связи с поступившими в комитет обращениями общественности.

Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой

Льготы для ветеранов боевых действий есть во всех сферах гражданской жизни и сфера бизнеса не стала исключением, сообщает РИА Новости.

У многих вернувшихся после спецоперации появляется новый взгляд на мир, и меняются желания. Некоторые решаются на открытие своего дела.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Они смогут получать различные государственные льготы.

Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны

Заключившие контракт с Минобороны России жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

По его словам, ежемесячно в период службы на спецоперации каждый еще получает от 200 тысяч от Минобороны.