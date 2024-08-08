Минобороны заявило об уничтожении группы ВСУ в опорнике в районе Часова Яра

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка уничтожила группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в районе н. п. Часов Яр в ДНР, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что десантники постоянно совершают рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днем, так и ночью. Огонь ведется как прямой наводкой, так и по навесной траектории осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, с расстояния от 1 тыс. до 1,5 тыс. м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера.
"После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, во избежание ответного огня со стороны вражеских средств огневого поражения, экипаж боевой машины десанта немедленно меняет огневую позицию. Сменив позиции, мобильная бронегруппа Костромских десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований. На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - отметили в военном ведомстве.