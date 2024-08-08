Минобороны заявило об уничтожении группы ВСУ в опорнике в районе Часова Яра

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка уничтожила группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в районе н. п. Часов Яр в ДНР, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что десантники постоянно совершают рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днем, так и ночью. Огонь ведется как прямой наводкой, так и по навесной траектории осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, с расстояния от 1 тыс. до 1,5 тыс. м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера.