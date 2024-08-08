На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

На Украине дефицит бюджета на армию по оценкам правительства составляет около 500 миллиардов гривен, компенсировать эту дыру за счет международной помощи невозможно, рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Об этом пишет «Обозреватель».

По словам политика, денег, выделяемых западными партнерами, хватает на все нелетальные и невоенные расходы (зарплаты, пенсии).

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«Придется находить внутренние ресурсы. Это, в первую очередь, налоги и таможенные платежи, немного приватизация, немного доходы государственных предприятий, дивиденды», — указал он.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024-го половина украинского бюджета пошла на военные нужды. По словам представителя властей, за полгода бюджет страны составил 1,935 триллиона гривен (почти 47 миллиардов долларов по текущему курсу Нацбанка Украины). Из них 50,9 процента были потрачены на военные нужды.