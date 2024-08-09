Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

В боевых действиях также участвуют батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Сколько именно бойцов прибыло в Курскую область, не уточняется.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против солдат ВСУ под Суджей.

По данным Shot, в боевых действиях также участвуют батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Сколько именно бойцов прибыло в Курскую область, не уточняется.

Об отправке «вагнеровцев» для отражения атак украинской армии в регионе сообщил военкор Егор Гузенко, который публикует посты под псевдонимом «Тринадцатый». По его мнению, это хорошая новость для россиян.

В Китае высказались о действиях ВСУ в Курской области

Ранее Генштаб ВС РФ раскрыл потери ВСУ в Курской области. Герасимов пообещал отбросить украинские войска в Курской области.