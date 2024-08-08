Похожий на ракету дрон-перехватчик представят на "Армии-2024"

Новый дрон-перехватчик представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщает ТАСС.

Новый БПЛА напоминает ракету и может разгоняться до 300 км/ч. Он несет четыре патрона с дробью, которые используются для нейтрализации вражеских беспилотников.

"Дрон входит в состав перспективной модульной системы гражданской ПВО, над которой в настоящее время работают специалисты центра", - заявил директор центра, в котором разработали дрон.

В настоящий момент проводятся летные испытания дрона-перехватчика.

В систему гражданской ПВО, частью которой станет новый перехватчик, также входят оптическая система с радиусом обнаружения беспилотников до 5 км, а также система наведения на цель и калькулятор траектории полета, которые позволяют перехватчику лететь в автоматическом режиме и действовать в условиях работы средств РЭБ.

Разработку комплексной системы гражданской ПВО планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что на "Армии-2024" также покажут дрон с функцией взлета по приборам и представят модель подлодки "Амур 950" с вертикальными ракетными шахтами .