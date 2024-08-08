В белгородском селе Ясные Зори два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, ранения получили два человека, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями головы, груди, живота, рук и ног доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина с осколочными ранениями мягких тканей предплечья, плеча и ног бригадой скорой доставляется в это же медицинское учреждение.

В ходе ударов ВСУ по грайворонскому селу пострадал мирный житель, разрушен дом и хозпостройки

В населенном пункте в результате прилетов снарядов и сбросов с беспилотников повреждены один частный дом и четыре автомобиля. В настоящее время уточняется информация о последствиях.