Гуманитарный коридор на границе между Россией и Украиной закрыли

Гуманитарный коридор на границе между Россией и Сумской областью Украины закрыт после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук, в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

© Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Этот коридор был единственным маршрутом, по которому украинцы могли выехать на территорию, контролируемую Киевом, после эвакуации.

Миллер: атака ВСУ на Курскую область — «суверенное решение» Киева

Верещук отметила, что гуманитарный коридор останется закрытым как минимум на десять дней. В то же время продолжает работать пункт пропуска Мокраны-Доманово на границе с Белоруссией.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В российском Минобороны заявили, что военные не допустили продвижения ВСУ вглубь страны, а «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

По официальной информации МО РФ, 6 августа к российско-украинской границе вышли около 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танков, а также более 20 бронемашин&

Зачем украинские войска пытались атаковать Курскую область — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее все экстренные службы Курской области были переведены на усиленный режим работы из-за ВСУ.