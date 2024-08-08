В США назвали передачу Пентагоном F-16 Украине избавлением от устаревшей техники

Вашингтон, передав Киеву самолеты F-16, избавился от устаревшей военной техники. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявила бывший аналитик министерства обороны США, подполковник военно-воздушных сил в отставке Карен Квятковски.

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По ее мнению, передача F-16 Украине на самом деле является хитрой операцией США по утилизации техники. Таким образом Пентагон смог избавиться от старых самолетов, обнулил расходы на их содержание и позволил оправдать новые военные затраты.

В США предрекли быстрое уничтожение поставленных Украине F-16

Квятковски назвала такой шаг беспроигрышным вариантом для Вашингтона, но вовсе не для Киева.

Эксперт отметила, что использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16 не приведет к существенным успехам, и в самое ближайшее время эти самолеты либо будут уничтожены Россией, либо придут в полную негодность.

До этого американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что истребители F-16 не сыграют значительной роли в сражениях в небе над Украиной и не помогут ВСУ получить превосходство над российской армией.

Ранее военный аналитик предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время.