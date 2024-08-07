СМИ: в Курскую область переброшены бойцы 45-й бригады ВДВ России

В Курскую область переброшены подразделения элитной 45-й гвардейской отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ России, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным из открытых источников, разведчики полка в 2014 году принимали участие в операции в Крыму. Также в 2014 году 45-й отдельный полк был развёрнут в бригаду. В дальнейшем его подразделения принимали участие в сирийской кампании.

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Бойцы бригады, отметили журналисты, принимали и принимают активное участие в спецоперации на Украине.

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